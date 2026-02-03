お笑いコンビ「ニッチェ」の江上敬子（41）と近藤くみこ（43）が、2日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。昨年12月に行われた「女芸人No.1決定戦THEW」に7年ぶりに出場した理由を明かした。ニッチェは昨年のTHEWに7年ぶりに出場し、見事に優勝。芸歴21年目、バラエティー番組などにも多数出演している中で、リスク覚悟であえて挑んだ理由について、江上は「若い時はネタ作るのが苦しくて苦し