Photo: にしやまあやか こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬のデスクワークの天敵は「冷え」。でも、着込むと動きにくいし、普通のひざ掛けだと上半身が無防備すぎるんですよね。そんな防寒のジレンマ解消におすすめしたいのが、「モモンガ ポケッタブルブランケット」。暖房いらずと思えるぐらい、暖かいと人気の寝袋「モモンガ」シリーズから登