【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。自身の写真を生成ＡＩがビックリマン風のキャラクターに仕上げ、名刺デザインとして販売する「ビックリマンＡＩ名刺メーカー」が大ヒット。４０日間限定の販売で連日完売となり注目を集めました。１９７７年発売のビックリマンチョコはキャラクターシールのおまけ付きで大流行。まさにおまけ付きお菓子の元祖とも言える商品であり、僕ら世代にとっては青春でした。今回の新たな