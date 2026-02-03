やまやコミュニケーションズは、福岡ソフトバンクホークスと、みずほPayPayドーム福岡の入場ゲート「6ゲート」に関するネーミングライツ契約を締結した。本契約により、2026年3月1日から6ゲートの正式名称は「やまやめんたいこ 6ゲート」となる。やまやめんたいこ6ゲート(イメージ)「やまやめんたいこ 6ゲート」の誕生を記念し、ドーム外野後方エリアに設置されている観戦シート「やまや めんたいこBOX」の観戦特典もリニューアル