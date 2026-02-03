【スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ】 2月10日 発売予定 価格：155円 スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ショート缶コーヒーシリーズより、新フレーバーの「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」を2月10日から発売する。価格は155円。