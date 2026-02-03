Image: Amazon これだけ持っていきゃいいのか！ルンルンの海外旅行も、ルンルンじゃないけど頑張りどころな海外出張も、あると助かるのがコンセントプラグの変換器。地球は地域によってプラグ形状が違うので、渡航先に対応できるプラグ変換を用意する必要があるんですよね。正直めんどい。なので、オールインワンみたいな変換プラグ、Anker（アンカー）が用意してくれました。 Anker