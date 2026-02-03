【女子旅プレス＝2026/02/03】ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の運営元が手掛ける新ブランド「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」の第1号店が、2026年3月18日に千葉県・イオンモール津田沼Southへオープンする。【写真】千葉で愛犬とグルメ旅「ドッグオーベルジュ千葉勝浦 離れ 風月」全室サウナ＆ドッグラン付き◆コンセプトは「いちばん近いサンセット」ロードサイド店舗を中心に“いちばん近いハワイ”で在り続けて