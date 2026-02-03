歌舞伎俳優・中村芝翫の妻でタレントの三田寛子(60)が2日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の姿を公開した。 【写真】普段のイメージから想像できない“金髪"＆サングラス 「今夜は節分健康で長寿を願いながらの豆の数が多くて食べられるかなぁ」と投稿。「暦では乙巳（きのとみ）年生まれの私還暦を祝い干支が一巡する一年を無事に終える事ができ感謝」と記した。 「カレンダーで区切ると1966年で