SMエンタテインメントが主催するライブ『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』が1月31日、2月1日に福岡・みずほPayPayドーム福岡で開催された。東方神起、SUPER JUNIORをはじめ、所属アーティスト総勢16組65名が出演。各日約4時間半、計50曲を披露し、2日間で7万人の観客を集めた同フェスのオフィシャルレポートが到着した。【ライブ写真】チャンミン初のソロツアー！東京・TOYOTA ARENA TOKYO公演のステージショットがたっぷり！