スターバックスのショート缶コーヒーシリーズ「MY COFFEE TIME」から、新フレーバー『スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ』が、10日より全国で登場。気軽に自分時間を楽しめるシリーズに、キャラメルの甘さが特徴の新作が加わる。【画像】桜満開！キャンペーンで当たるグッズ同商品は、スターバックスが厳選した深煎りのコーヒーをベースに、まろやかなミルクとキャラメルフレーバーを重ねた。ひと口で広がるコーヒ