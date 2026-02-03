福岡市の櫛田神社で3日、博多座2月花形歌舞伎「あらしのよるに」の出演者が豆まき神事を行った。めい姫役の中村米吉（32）は会場に詰めかけたファンに「この中で博多座に行くよ！という方？」と呼びかけた。大勢が挙手する中、続けて「行かないよという方？」と聞いた。反応を確認し「どうも全員の手が挙がっていなかったようでございますので、どうぞ博多座でこんなかわいい2人も待っています」と中村陽喜、中村夏幹の兄弟を