◇プロ野球・巨人春季キャンプ（3日、宮崎）今季3年目を迎える巨人の森田駿哉投手が投球練習後にインタビューに答えました。この日ブルペンでは80球以上を投げた森田投手。手応えを聞かれると、「まだ精度は悪いが、少しずついいボールも増えてきている。まっすぐとスライダーの精度を上げていけたら」と話しました。昨季は1軍デビュー。プロ初先発初勝利をあげるなど、9試合に登板。3勝4敗、防御率3.58の成績でした。自主トレから