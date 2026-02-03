デジタル旅行プラットフォーム Agoda（アゴダ）を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール）は2日、日本人旅行者を対象とした最新の「ソロトラベル（単身旅行）」に関する検索データを発表した。【写真】年末年始の帰省&旅行に無印良品がおすすめするアイテム8選アゴダの宿泊施設検索データで、2025年1月1日から12月31日までの日本人単身旅行者による検索データを、前年同期間（2024年）と比較。それによる