ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC66）が3日、都内で会見を開いた。2027年W杯オーストラリア大会の試合日程が決定。現在世界ランキング12位の日本は1次リーグE組で、同19位のサモア、同5位のフランス、同16位の米国の順で対戦する。これを受け、ジョーンズHCは「決められたら受け入れるだけ。まずはサモア戦に100％で行くことになる。これからどういう準備をしていくかに注力していく」と1年8カ月後に