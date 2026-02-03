17LIVEは、オーディションイベント「“登録者280万人超え”の超人気ショートアニメがカムバック!! 『混血のカレコレ』声優オーディション第2弾」を2月1日より開催中している。 本イベントは、2019年9月15日から配信を開始した大人気YouTubeショートアニメ『混血のカレコレ』の特別回に声優として出演するライバーを決定するもの。2023年に実施した「超人気ショートアニメ『混血のカレコ