日本航空（JAL）は、2026年3月期第3四半期（2025年4月〜12月）の連結決算を発表した。純利益は1,137億円となった。売上収益は1兆5,137億円（前年同期比9.2％増）、営業費用は1兆3,589億円（同8.4％増）、財務・法人所得税前利益（EBIT）は1,791億円（同24.2％増）だった。EBITは計画を上回り、過去最高益となった。セグメント別の四半期売上高は、フルサービスキャリアの旅客が3,688億円、同貨物が527億円、LCCが274億円、マイル/