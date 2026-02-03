NECパーソナルコンピュータは、Androidタブレット「LAVIE Tab」シリーズの新モデルとして、「LAVIE Tab EX」と「LAVIE Tab T12N」を発表した。いずれも2月12日発売。 クリエイティブ特化のフラッグシップ「LAVIE Tab EX」 LAVIE Tab EXは、チップセットに「Snapdragon 8 Gen 3」を搭載したAndroidタブレット。11.1型の3.2Kディスプレイは144Hzのリフレッシュレートに対応し、最大800nitsの高輝