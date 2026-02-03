2日夜、石川県小松市にある小松空港の滑走路に最大で深さ10センチの穴が空いているのが見つかり、補修作業のため、3日午前を中心に発着する羽田や福岡などを結ぶ15便が欠航しました。滑走路を管理する航空自衛隊小松基地によりますと、2日午後9時ごろ、パトロールをしていたところ、滑走路の中央部分に穴が空いているのが見つかりました。穴は縦およそ20センチ、横およそ15センチ、深さが4センチから10センチで、航空機の離発着や