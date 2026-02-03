Jリーグは3日、11日（水・祝）に開催される『NEXT GENERATION MATCH 2026』の参加選手ならびに両チームスタッフを発表した。毎年恒例となっている『NEXT GENERATION MATCH』は今回が17回目の開催。これまでは『FUJIFILM SUPERCUP』との同日開催だったが、今年は2月11日（水・祝）に『ニッパツ三ツ沢球技場』にて単独開催となり、U−18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦する。U−18 Jリーグ選抜は山口素弘氏が監督を