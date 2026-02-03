ローマは2日、バイエルンからスペイン代表FWブライアン・サラゴサがレンタル加入することを発表した。契約期間は2025−26シーズン終了までで、買い取りオプションも付随。新天地での背番号は「97」に決定した。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ローマが来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得し、サラゴサが一定数の公式戦に出場した場合には買い取りオプ