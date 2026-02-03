俳優の船越英一郎（65）が3日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。昨年、明らかにした転機を語った。【写真】「ゴージャス」“弟のような存在”の船越英一郎との2ショットを披露した高橋英樹船越はこの日、先輩俳優・高橋英樹（81）とともに出演。2人の出会いは38年前、1988年から放送されたドラマ『高橋英樹の船長シリーズ』だったという。2人そろってのトーク番組出演は「初めて」と声をそろえた。