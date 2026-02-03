エヴァートンは2日、チェルシーからU−21イングランド代表FWタイリーク・ジョージ(19)を獲得したと発表した。なお、背番号は19番に決定している。2006年2月4日生まれでもうまもなく20歳となるジョージは、8歳からチェルシーの下部組織に所属し、2024年8月にトップチームデビューを果たした。前線の複数ポジションで起用されながら、公式戦通算37試合出場で6ゴール6アシストを記録している。そんなジョージは昨夏の移籍市場で