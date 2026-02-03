お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が2日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。単独ライブで感じた違和感について語った。昨年11月にコンビで単独ライブ「Al capone.」を開催。「チケット先行で300人も漏れた」人気ぶりだったが「必然的にFANYチケット（吉本興業が運営する公式のチケット販売サービス）に登録している方が選ばれる。ということはお笑い好きな方が多い。