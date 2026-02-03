道で財布を拾い、交番に届けたことがある人もいるでしょう。その場合、「お礼はもらえるのか」「連絡先を伝えて大丈夫なのか」と迷うこともあるかもしれません。落とし物を巡っては、感謝のやり取りがうまくいかず、トラブルに発展した事例もあります。 本記事では、落とし物を届けた際に発生する報労金の仕組みや金額の目安、謝礼の支払いを巡る考え方について解説します。 遺失物の取得者は遺失者に「報労金」を請