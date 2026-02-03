令和8年4月1日から、自転車による交通違反も青切符の対象となり、反則金の納付が求められるようになります。報道などで「歩道を走ると6000円」といった金額を目にし、不安になっている人も多いのではないでしょうか。 本記事では、新制度の概要、小学生も反則金の対象なのか、そして自転車が歩道を走れる例外規定について解説します。 【令和8年4月1日開始】いよいよ導入が迫る自転車の「青切符」 令和8年4月1日より