空港には、待ち時間を快適に過ごせるラウンジが設置されており、ゴールドカードを所有すると利用できるところもあります。ただし、ラウンジによってサービス内容は異なり、食事が提供されるラウンジもあれば、ソフトドリンクのみの提供ということもあるようです。 本記事では、空港ラウンジの概要やラウンジの利用だけでゴールドカードの年会費の元を取るのは可能なのか解説します。