農林水産省は2月3日、「2025年の農林水産物・食品の輸出実績」を発表した。それによると、農林水産物・食品の輸出額は前年比12.8%増の1兆7,005億円となり、13年連続で過去最高を更新している。主要輸出先国・地域のすべてで前年を上回り、米国向けは2,762億円(同13.7%増)と最大市場を維持した。品目別では、緑茶の輸出額が約720億円と前年から98.2%増となり、6年連続で過去最高を更新した。単価の向上と輸出量の増加が寄与している