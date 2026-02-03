３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５４．９３ポイント（０．２１％）高の２６８３０．５０ポイントと３日ぶりに反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は１９．６９ポイント（０．２２％）安の９０６０．５０ポイントと３日続落した。売買代金は１９５２億８５４０万香港ドルに拡大している（２日前場は１７８１億２３５０万香港ドル）。米株高が好感され