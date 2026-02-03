県は3日、長岡市に「災害救助法」を適用すると発表しました。県内でこの冬「災害救助法」が適用されるのは魚沼市、小千谷市に続いて3市目となります。長岡市では1月21日からの大雪で住宅の倒壊するおそれがあり、「災害救助法」の適用により、市が実施した屋根雪の除雪などにかかる救助費用は県と国で負担されます。対象地域は旧山古志村、旧小国町、旧栃尾市、旧川口町となります。県が2日に発表した今シーズンの雪による被