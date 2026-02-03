言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常のファッションや遊び、そして健康に関わる言葉を集めました。空欄に特定の2文字を入れると、すべてなじみのある言葉に変わります。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。みつ□□かな□□□□のさん□□だくじヒント：あるヘアスタイルの名前が隠れています答えを見る↓↓↓↓↓正解：あみ正解は「あみ