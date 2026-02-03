2月3日朝、静岡県島田市の交差点で、道路を横断していた87歳の女性が、乗用車にはねられ、運ばれた病院で死亡が確認されました。 3日午前8時半頃、島田市新町通の信号交差点で、道路を横断していた近くに住む無職の女性（87）が、乗用車にはねられました。女性は運ばれた病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、女性は道路を横断していたところ、反対側から走ってきて右折してきた乗用車にはねられたということです。