円安や原材料高騰の影響でバレンタインチョコが2年連続で1粒400円以上になりました。帝国データバンクが全国の大手百貨店などが販売する155ブランドのバレンタイン向けチョコレートを調査したところ、1粒あたりの価格が436円（前年比プラス4％）となり2年連続で過去最高値を更新しました。カカオの高騰は落ち着きましたが、トッピングで使用するナッツなどの価格が高騰したことや、輸送コストが上昇したことが要因としています。帝