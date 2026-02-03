米ロサンゼルスで１日に開催された第６８回グラミー賞授賞式で、同夜のハイライトとなる「年間最優秀レコード賞」の発表をめぐり、プレゼンター役の米歌手シェール（７９）が受賞者名を間違えるなど、周囲が大慌てする一コマがあった。シェールは同授賞式で、「生涯を通じてレコーディング分野で傑出した芸術的意義を持つ創造的な貢献をしたアーティスト」として「生涯業績賞」を受賞した。その流れで、「年間最優秀レコード