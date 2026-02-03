ラグビー日本代表は３日、都内で会見を開き、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）、永友洋司チームディレクターが登壇した。２日に２０２６年の日本代表候補メンバー５５名が発表され、ＦＷではＷ杯３大会連続出場中のプロップ（ＰＲ）・稲垣啓太（埼玉）が２３年フランスＷ杯以来の代表候補復帰となった。ジョーンズＨＣは「昨季からずっとけがをしていて名前が挙がらなかったが、非常に強くなって戻ってきてくれてる