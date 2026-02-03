富士通は2月3日、国民の意見を幅広く聴取し政策に適切に反映することを目的とした意見公募手続きであるパブリックコメント業務にLLM（Large Language Models：大規模言語モデル）「Takane」を活用する実証実験を実施したことを発表した。実証実験は特定の中央省庁と協働して、各意見の賛否の分類や要約などの高度な作業を自動化し、業務の効率化と品質向上を図る目的で2025年中に実施しており、職員がその有効性を確認した。富士通