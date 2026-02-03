歌手の新浜レオンが３日、千葉・成田市の成田山新勝寺で行われた節分会の豆まきに参加した。新浜は自身のラッキーカラーである緑のかみしも姿で登場すると、会場に訪れた多くのファンに手を振り、「福は〜うち」のタイミングに合わせて豆まきを行った。「歌手のステージと一緒で前の皆さんはもちろん、後ろの皆さんまで楽しんでもらうところを大切に」と元高校球児の肩力を生かし、大遠投で遠くのファンまで豆を届けた。豆ま