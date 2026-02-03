衆院選に自民党公認で出馬している黒崎祐一氏による消費税率をめぐる発言が波紋を広げている。2026年2月2日には、日本維新の会・藤田文武共同代表がXで反論。黒崎氏も自らのXで訂正を行うなど、各方面が火消しに動く事態となっている。「消費税を10％から12％に上げるという議論、実際にこれどうなんですか？」波紋を広げたのは、1日に生配信されたYouTubeチャンネル「ReHacQ?リハック?【公式】」討論会での、黒崎氏による発言だっ