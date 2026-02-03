〈自維300議席超うかがう〉（朝日新聞）。〈自維300議席超す勢い〉（産経新聞）。大手紙が衆院選の中盤情勢で、想定をはるかに上回る与党圧勝の勢いとの調査結果を報じている。当初、当選が厳しいと囁かれていた”裏金議員”たちの陰鬱を吹き飛ばすほどの、「高市大旋風」が吹き荒れているようだ。＊＊＊【写真】前回「お助けください」と泣いていた丸川珠代氏に笑顔が戻った！昭恵夫人を従えて商店街を練り歩く下村博文氏もご