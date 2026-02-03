【通貨別まとめと見通し】ユーロ円レンジ継続か 先週のまとめ 先週のユーロ円は円安調整での底打ちの確認と、戻り売りの流れ 前週の年初来高値（186.87円）からの急落を受け、市場はパニック的な円買いから、落ち着き先を探る展開となった。26日につけた181.79円が強力なサポートとして意識された。30日には一時182.09円まで押し戻される局面があったものの、181円台への突入は阻止され、短期的には