【通貨別まとめと見通し】ポンド円回復が早く、市場の底堅さが目立つ 先週のまとめ 先週のポンド円はパニック売りからの底打ちと着実な回復 前週までの高騰から一転、ユーロ円と同様の介入警戒感やレートチェック観測を受け、週明け26日にはパニック的な円買いが発生した。 26日には一時209.61円付近まで急落。しかし、ここが目先のボトムとなり、その後は210円台を維持する底堅い動きを見せた。 週半ばから