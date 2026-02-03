【通貨別まとめと見通し】ペソ円根強いペソ買い円売り 先週のまとめ 先週のペソ円は一時的な急落と強靭な回復力という展開 【1/26 - 1/30】一時的な急落と強靭な回復力 この期間のペソ円は、他クロス円と同様に円高の洗礼を受けたが、下値での買い意欲の強さが際立つ一週間であった。 1/26（月）～1/28（水）： 週明け、一時8.86円付近まで押し込まれる場面があったものの、その後は8.88円～8.91円の狭いレン