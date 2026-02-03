大分県立高校の推薦入試が3日から始まり、受験生が小論文や面接などに臨んでいます。 県立高校の推薦入試は全日制38校、定時制2校で3日と4日行われます。 推薦入試始まる 大分市の大分舞鶴高校では午前9時過ぎから普通科と理数科の2つの学科で推薦入試が始まり、受験生たちが小論文や面接などに臨んでいます。 県内では2026年、全日制と定時制に合わせて1286人が志願していて学校別で最も倍率が高いのは大分上