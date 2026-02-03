大分県大分市で2日発生した林野火災で、やけどをして病院に搬送された高齢の男性が死亡しました。 この林野火災は2日午前11時すぎ、大分市竹矢で起きました。警察と消防によりますと、現場近くに住む佐藤美喜夫さん82歳が枯れ草を焼いていたところ、火が周辺の竹林に燃え移りました。 大分市竹矢 県の防災ヘリなどが出動して、消火活動が行われ、火はおよそ6時間後に消し止められましたが、およそ1.1ヘクタ}