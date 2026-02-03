JR東日本の山手線や常磐線、京葉線などで短期間に運転見合わせのトラブルが相次いだことを受け、金子恭之国土交通大臣が3日の記者会見で「JR東日本に対し、鉄道の安全安定輸送に努めるよう指導していく」と述べた。【映像】電車が止まり鉄橋の上を歩く乗客（実際の様子）記者が「JR東日本の輸送トラブルについて伺います。1月30日に常磐線などで7時間程度の運転見合わせが発生した。1月16日にも山手線が人為的ミスで長時間の運