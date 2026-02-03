乾燥大麻 数グラムを所持した疑い乾燥大麻を所持したとして、音楽デュオ「Def Tech」のMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）が、関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されたことがわかりました。【写真を見る】音楽デュオ「Def Tech」の西宮佑騎容疑者（45）を逮捕乾燥大麻を所持か 麻薬取締法違反の疑いMicroとして活動捜査関係者によりますと、厚生労働省・関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反の疑いで