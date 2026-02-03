俳優の高橋英樹（81）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。手術後の左手を公開した。今月9日に自身のブログで「左手バネ指と手首の手術です」と、全身麻酔で手術を予定していることを告白。その後の投稿で、手術が無事終了し、入院中の様子や回復に向かっていることを伝えていた。同番組には、38年前から親交があるという俳優・船越英一郎とともに出演した。司会の黒柳徹子から手術について聞か