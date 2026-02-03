2日都内で行われた、アクションRPGゲーム「仁王3」の完成発表会に、俳優の土屋太鳳（31）と本郷奏多（35）が登壇した。3日、31歳の誕生日を迎えた土屋。発表会では、サプライズで祝福される場面もあった。【映像】本郷奏多、闇落ち役について語る土屋「31歳になった。感謝を伝える事を忘れずに、感謝を大切なんだという事がしっかり伝わるような言い方で、伝えていけるような生活をしていきたい。本当にありがとうございました」