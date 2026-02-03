2月3日発売 価格：600円 「週刊SPA! 2月10日号」 【拡大画像へ】 集英社は「週刊SPA! 2月10日号」を2月3日に発売した。価格は600円。 今号の表紙と「美女地図」は根本凪さん。3月でアイドルを卒業する、ねもちゃんこと根本凪さんの究極美ボディをラスト掲載。2月18日のメモリアル写真集に載せきれなかったアナザーカットをお届けする。 「グラビアン魂」は小日向優花さん、