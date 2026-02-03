ルネサスエレクトロニクスが後場に上げ幅を拡大した。米ブルームバーグ通信が３日、米半導体メーカーのＳｉタイム＜SITM＞が、ルネサスのタイミング事業を買収する方針を固めたと報じた。同事業は電子回路が正常に機能するための信号を発生させるデバイスなどを製造する部門で、評価額は３０億ドル（約４７００億円）に達する可能性があるという。ルネサスに対しては報道に反応した買いが入り一段高とな