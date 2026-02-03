３日に実施された１０年債入札（第３８１回、クーポン２．１％）は、最低落札価格が９８円７４銭（利回り２．２５６％）、平均落札価格が９８円７９銭（同２．２４９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は５銭で、前回（１月６日）と同じ。応札倍率は３．０２倍となり、前回の３．３０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS